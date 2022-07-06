Menteşeli karateciler İzmir’de fırtına gibi esti

Menteşe Belediye Spor Kulübü Karate Takımı Türkiye Karate Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen İller Arası Karate Turnuvasından 3 Altın, 2 Gümüş ve 4 bronz madalya ile döndü.

Karate Takımı sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sporcularımız 9 ilden 40 Kulübün ve 600 sporcunun katıldığı Şampiyonada zorlu rakiplerini mağlup ederek 3 Altın, 2 Gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile neler başarabildiklerini görüyoruz. Onların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri ve başarılı birer sporcu olabilmeleri için bizler de çalışmaya ve çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı ve hocalarımızı emeklerinden ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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