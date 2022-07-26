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Muhtarın gözü leyleklerde Muğla’da ‘Leylek Köy’ olarak da bilinen Ula’nın turistik Akçapınar Mahallesi muhtarı Şükrü Arslan, leylek yavrularının ip ve sicime dolaşarak yaralanma ve ölmelerine karşı gece gündüz mahalledeki direkleri kontrol ediyor.

İHA

Muhtarın gözü leyleklerde Muğla’da ‘Leylek Köy’ olarak da bilinen Ula’nın turistik Akçapınar Mahallesi muhtarı Şükrü Arslan, leylek yavrularının ip ve sicime dolaşarak yaralanma ve ölmelerine karşı gece gündüz mahalledeki direkleri kontrol ediyor.

Yıllardır üremek için binlerce kilometreden Ula’nın Akçapınar Mahallesine gelen leyleklerin son dönemde ayaklarına dolanan saman balyası ipi ve sicimler nedeniyle yaralanmaları sonrası Mahallenin 5’inci dönem muhtarı Şükrü Arslan, leyleklerin bulundukları direkleri 24 saat kontrol ediyor.
Her yıl Nisan ayı başında gelen ve Ağustos ayında giden leyleklerin telef olmaması için elektrik direklerini yeraltına aldıran Mahalle muhtarı Şükrü Arslan, yaralanan leylekleri Gökova Hayvan Hastanesine götürerek tedavilerini yaptırıyor.
Yuvadaki leyleklerden birisinin uçma girişimlerinin başarısız olması üzerine yuvayı kontrol eden Akçapınar Muhtarı Şükrü Arslan, leyleğin bir ayağının kırık olduğunu tespit etti. Yuvadan leyleği alarak Gökova Hayvan Hastanesi’ne götürerek tedavi sürecini başlattı.
Gelen leylekleri ücret almadan tedavi ettiklerini belirten Gökova Hayvan Hastanesi Veteriner Hekim Dr. Göksel Bayramlı leyleğin ayağında kırık tespit ettiklerini ve platin taktıklarını belirterek, “Bölgemiz leyleklerin uğrak yerlerinden birisi. Son yıllarda hastanemize gelen leyleklerin önemli bir kısmı insan faktöründen kaynaklı kusurlardan dolayı geliyor. Bunların başında yaralanmalar, özellikle ateşli silahla yaralanma oluyor. Ya da yakalama amaçlı yapılan bazı işlemler olabiliyor. Bunlar hayvanlara zarar veriyor. Bazen insanlar kurtarmak isterken hayvana zarar verebiliyor. Akçapınar’da bununla ilgili çok çok duyarlı insanlar var başta Muhtarımız olmak üzere. Her konuda bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Biz de burada elimizden geldiğince hayvanları tedavi ve rehabilite edip doğaya geri göndermeye çalışıyoruz. Şuan hastanemizde 6 tane leyleğimiz var. Birisinin durumu çok kötü. Diğer ikisi operasyon geçirdi. Diğer ikisinin de beslenme eksikliği var. Enerji kaybı var, sıcak çarptı diye düşünüyoruz. İkisinin doğaya dönme şansı çok yüksek. İkisininki soru işaretli. Çevremizde duyarlı insan sayısı ciddi anlamda artıyor. Bu çok güzel. Ama onlarla birlikte yaşamayı bir şekilde öğrenmek zorundayız. Biz onların yerlerini bir şekilde işgal ettik” dedi.
Akçapınar Muhtarı Şükrü Arslan, “Nedense bu sene leyleklerin yavruları kazalar yaşanıyor. Ot balyalarının iplerini anneler getiriyor, yavrular ayaklarına dolaştırıyor ve gerekli performansı gösteremiyor. Ben bunları takip ediyorum. Ula Belediyemizden bir araç temin ettik. Araçlarla yuvalara baktık, birkaç tanesini kurtardık ve üç dört tane de zayiat verdik. Ben gece gündüz bu leyleklerimizin yavrularını, ben aynı zamanda Akçapınar Mahalle muhtarıyım ama hayvanları da koruyan bir muhtarım. Bu bana gurur veriyor, mutluluk veriyor köyüm açısından. Gece gündüz dolaşıyorum yuvaları, yavrular yerinde mi, ayakları dolaştı mı diye. Geçen günlerde bir leyleğimiz kaza geçirmiş, ayağı kırılmış. Gökova Hayvan Hastanesine götürdük, gerekli tedavilerini yaptırdık. Bunların yanında birkaç tane daha var. Onların da tedavilerini yaptırıyoruz. İçlerinde tedavileri olmayacak derecede leyleğimiz var, bu da bizi üzüyor. Biz elimizden geldiği kadar, yıllardır Akçapınar’da leylekler geliyor ve ürüyorlar. Ağustos ayında gidiyorlar. Biz de buna artık alıştık. Artık gece gündüz bunların peşindeyiz” dedi.

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