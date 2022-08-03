Bodrumspor'da stadyumda son viraj



BODRUM, (DHA)TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da İlçe Stadı'ndaki çalışmalarda son aşamaya girildi. Toplam 4563 seyirci kapasiteli statta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen stadyum kriterlerinin yerine getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda devam eden çalışmalar kapsamında, elektronik bilet ve turnike sistemi, VAR sistemi ile naklen yayın çekim ile canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı tamamlanmak üzere. Bir taraftan saha çevresindeki hazırlıklar sürerken, diğer taraftan saha içinde çim zemin bakım çalışmaları yapılıyor. Bodrumspor, stattaki ilk maçını ligin ilk haftasında 14 Ağustos Pazar günü saat 17.00 de Yeni Malatyaspor ile oynamayı planlıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-08-03 11:11:10



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