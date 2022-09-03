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Muğla´nın Datça ilçesi'ne 208 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.DHA-Gündem Türkiye-Muğla

2022-09-03 07:54:17



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