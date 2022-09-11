Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltında



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep´te belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda B.K. (39), M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-09-11 19:38:59



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