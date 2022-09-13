Fethiyespor 3 puan peşinde

Almanya hedefini ilan etti: Avrupa’nın askeri gücü olmak

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 mağlup olarak 3 haftayı 3 puanla geçen Fethiyespor, yarın evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.

Fethiye İlçe Stadı'nda Alper Oran'ın görev yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Teknik direktör Mesut Toros, hafta sonunda aldıkları yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Kazanıp yeniden üst sıralara tırmanacağız" diye konuştu.

Fethiye'de Nurettin sakatlanarak sezon kapatmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-13 11:27:33



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