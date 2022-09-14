Muğla´da orman yangını (2)



MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMAGökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yapılacağı bildirilirken, Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yangında herhangi bir yerleşim yeri boşaltılmazken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yangın bölgesinde inceleme yaptığı bildirildi.Fırat AKAY/MUĞLA,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat Akay

2022-09-14 06:10:49



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