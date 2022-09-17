Bodrumspor Manisa FK'yı misafir edecek



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Altay'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini elde eden lider Bodrumspor yarın evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün 65 TL olarak satışa çıktı.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay'a karşı alınan yenilgiyi telafi etmek istediklerini belirterek, "Manisa FK bu ligin iddialı ekiplerinden. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'la evinde 2-2 berabere kalan Manisa FK'nın deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş ise "Bodrumspor sezona iyi başladı. Çekişmeli bir müsabaka bizleri bekliyor. Gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-09-17 11:20:23



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