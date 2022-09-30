Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz, gereğini yapacağız (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇAVUŞOĞLU, VALİ YARDIMCISININ CENAZESİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum´da dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve bugün defnedilmek üzere Muğla'ya getirilen Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'ın (64), cenaze törenine katıldı.

Cuma namazının ardından Kurşunlu Camii'nde Yıldız için cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, defnedilmek üzere Milas'a götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN-Fırat AKAY

2022-09-30 14:33:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.