Muhammed Ali'nin 'en acımasız maçı'nda giydiği şort açık artırmada
Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörü Muhammed Ali'nin 1975'te Joe Frazier ile yaptığı ve kayıtlara 'en acımasız maç' olarak geçen müsabakada giydiği şort müzayedeye çıkarılıyor. Şortun 6 milyon dolara satılması bekleniyor
"Kelebek gibi kaçarım, arı gibi sokarım" sözüyle hafızalara kazınan tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörü Muhammed Ali'nin şortu açık artırmaya çıkarılıyor.
2016'da hayatını kaybeden ünlü sporcunun 1975'te 'Manila'da Heyecan' adıyla lanse edilen Joe Frazier ile maçında giydiği şort, New York'ta satılacak.
6 MİLYON DOLARA SATILABİLİR
Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılacak olan hatıra eşyası için biçilen açılış bedeli 3,8 milyon dolar. 12 Nisan'a kadar sürecek olan açık artırmada, fiyatın 4 ila 6 milyon dolara kadar çıkması bekleniyor.
49 DERECE SICAKTA ÖLÜMÜNE MÜCADELE
Şortun giyildiği maç, profesyonel boks tarihinin en acımasız karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Filipinler'de 49 derece sıcaklıkta yapılan maç, 14 raund sürmüştü. Maç, ancak Frazier'in antrenörünün hakeme maçı durdurma çağrısı yapması üzerine bitmişti.
MAÇ 14'ÜNCÜ RAUNDDA BİTTİ
Frazier'in antrenörü Eddie Futch, Ali'nin ona sağanak yumruklarla vurduğu ve 'Smokin' lakaplı Joe Frazier'in zar zor görebildiği 14'üncü raundun sonuçlarını anladıktan sonra dövüşü bitirmeye karar verdi.
NEREDEYSE PES EDİYORDU
Frazier'in köşesinden haberi olmayan Ali de antrenörlerine eldivenlerini kesmeleri talimatını verdikten sonra pes etmek üzereydi.
Ali daha sonra biyografi yazarı Thomas Hauser'e şunları söylemişti: Frazier benden hemen önce pes etti. Artık savaşabileceğimi sanmıyordum.
"NASIL YAPTIKLARINI ANLAMIYORUM"
Frazier'in arkadaşı Denise Menz, Araneta Coliseum'daki atmosferi daha sonra şöyle anlatmıştı: Çılgınca sıcaktı. Hayatımda hiç bu kadar sıcak görmemiştim. Tek nefeslik hava yoktu. Ve sadece orada oturuyordum. Ringde olmayı hayal edebiliyor musunuz? Nasıl yaptıklarını anlamıyorum.