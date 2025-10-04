Habertürk
        Muhammed Furkan Özbek, dünya şampiyonu oldu

        Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu.

        04.10.2025 - 19:23
        Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu.

        Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı ve dünya şampiyonu oldu.

