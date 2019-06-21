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Muhammed Mursi - Mısır, eski cumhurbaşkanının ölümü sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle BM ve Erdoğan'a tepki gösterdi

Mısır, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'i kınadı. Mısır Halk Meclisi Sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'nin ölümüyle ilgili sözlerinin, "Mısır'ın içişlerine açık müdahale olduğunu" söyledi.

Muhammed Mursi - Mısır, eski cumhurbaşkanının ölümü sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle BM ve Erdoğan'a tepki gösterdi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Mursi için İstanbul'da gıyabında cenaze namazı kılındı.

Mısır, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'i (BM) kınadı. Mısır Halk Meclisi Sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'nin ölümüyle ilgili sözlerinin, "Mısır'ın içişlerine açık müdahale olduğunu" söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, BM'nin bağımsız soruşturma çağrısını "en güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.

Ahmed Hafız bu çağrının, "doğal bir ölümü siyasileştirmeye çalışmak için kasten girişilen bir çaba olduğunu" belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert Colville, "Gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedenini netleştirmek için, çabuk, tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde bağımsız bir kurum tarafından soruşturulmalıdır" demişti.

Colville, "Mursi'nin yeterli tıbbi bakıma, avukatlarına ve ailesine erişimi ile gözaltı koşulları konusundaki kaygıların dile getirildiğini kaydetmişti.

Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi Mısır yetkililerini 6 yıldır hapiste olan eski cumhurbaşkanını "yavaşça ve kasıtlı olarak öldürmekle" suçlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" demişti.

- Getty Images
Erdoğan "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" demişti.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Halk Meclisi Sözcüsü, Erdoğan'ı "despot ve diktatör" olarak nitelendirdi.

Sözcü Erdoğan'ın, "terörist Müslüman Kardeşler ile şeytani ittifakının ardından Mısır'ın dünyadaki imajını bozmaya çalıştığını" savundu.

Mısır'ın resmi yayın organı niteliğindeki El Ahram gazetesine göre de, 40 farklı siyasi partiden oluşan bir ittifak Erdoğan'ın sözlerini, "Mısır halkı tarafından reddedilen yalanlar" olarak tanımladı.

İttifaktan yapılan açıklamada, "Erdoğan'ın herhangi bir kanıt göstermeden Mursi'nin ölümünden Mısır'ı sorumlu tutuğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği" belirtildi.

Mursi, Pazartesi günü casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında aniden bayılmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti.

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