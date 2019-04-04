Eski muhtar: Pişmanım

Köye yeni çocuk parkı malzemeleriyle giden Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yeni muhtar Rıdvan Onay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşme sonrasında belediye görevlileri, park alanına geçerek oyun gruplarını onardı ve yeni düzenekler ekledi. Köydeki çocuklar, oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'BU PARKI KÖYÜN ÇOCUKLARINA HEDİYE ETTİK'

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ile görüştükten sonra parkı onarmak için köye geldiklerini belirten Gökhan Demirtaş, "Biz Gülüç Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Çocuklarımızın tüm etkinliklerinde yanındayız. Bu köyü de ayırmadık. Böyle bir talep geldi. Biz bu parkı muhtarımıza yollamadık. Biz bu parkı Yenidoğanlar köyünün çocuklarına armağan ettik. Biz istedik ki böyle bir katkımız olsun" dedi.

Yenidoğanlar Köyü Muhtarı Rıdvan Onay da, Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Parkın yıkılmasının ardından çok üzüldüklerini ifade eden Onay, "Köyümüzün adının bu şekilde anılmasına da çok üzüldük. Sağolsun başkanımız gibi sanatçımız Cenk Eren ve Alaplılı ablamız Gülay Yaman da bu konuda destek vereceklerini söyledi. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"BENİ YANLIŞ ANLADILAR"

Eski muhtar Mehmet Akyol da yaptığı açıklamada, Küçük İlyaslı Mahallesi'ne çocuk parkı yaptırdığını söyledi.

Parka bir vatandaşın itiraz ettiğini öne süren Akyol, "Çocuk parkı yapılması için söz konusu yere beton döktürmüştüm. Köy halkından biri buna itiraz ederek, 'Burası köyün tüzel kişiliğinin yeri değil.' dedi. Biz de bunun üzerine tutanak tuttuk ve bunu onaylatarak Özel İdareye bildirdik. Burası köye ait yerdir. Bu şahıs beni şikayet ediyor ve bazı yerlere dilekçe veriyor. Özel İdareden beni çağırdılar, 'Davalı yere neden çocuk parkı koydun?' dediler. Ben de korktum, 'Ceza alırım.' dedim. Buradan çocuk parkını alıp Merkez Mahallesi'ne yerleştirecektim. Vatandaşlar da bunu yanlış anladı, seçim atmosferi de olduğu için ama bunun seçimle bir alakası yok. Bu olaylar yaşandığı için pişmanım." ifadelerini kullandı.