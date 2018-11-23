Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Büyük yüzleşme! İşte Muhteşem İkili fragmanı
Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Demiray, MKC ve Barca ile yüzleşiyor; silahlar çekiliyor! Peki; Muhteşem İkili 4. bölümde neler yaşandı? İşte gelecek bölümle ilgili önemli ipuçlarının yer aldığı Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı...
23.11.2018 - 00:55 | Güncelleme:
Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşananların ardından Muhteşem İkili izleycileri gelecek bölümde yaşanacakları araştırmaya başladı. Gelecek bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı 4. bölümün hemen ardından yayınlandı. İşte, Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı...
MUHTEŞEM İKİLİ 4. BÖLÜM ÖZETİ
Barca ve MKC, en büyük sınavlarını Nilüfer ve Yağmur'a karşı veriyor! Barca ve MKC, zorlu görevlerin üstesinden gelmeyi başarırlar. İkili düşmanlara karşı birlikte hareket ederek, onları alt etmeyi başarır. Şimdi sıra Yağmur ve Nilüfer'e gelir ve işleri hiç olmadığı kadar zorludur.
MUHTEŞEM İKİLİ 5. BÖLÜM FRAGMANI
MKC ve Barca, kendilerine ihanet eden Demiray'ın peşine düşerler. Demiray ile yüzleşecekleri sırada, Barca silahını çekmekten bir an olsun çekinmez. MKC, onu durdurmaya çalışsa da Barca, Demiray'ı öldürmekte kararlıdır. Barca'nın babası, onu vazgeçirmeye çalışır. Peki Barca bu kadar kolay vazgeçebilecek midir?
İşte Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı:
Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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Muhteşem İkili 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Büyük yüzleşme! İşte Muhteşem İkili fragmanı - Son Dakika Haberler/muhtesem-ikili-5-bolum-fragmani-yayinlandi-buyuk-yuzlesme-iste-muhtesem-ikili-fragmani-22307442230744
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