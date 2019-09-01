Basın toplantısında, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenecek “Eğlence Dünyası”nın başlıca rollerini Gezen’le birlikte paylaşan Cüneyt Arkın, Ercan Bostancıoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gülses, Selen Seyven, Cem Cücenoğlu, Kaan Polat Cüreklibatır, Sevcan Orhan, Nejat Uygur, Şebnem Schaefer, Yener Çevik, Fehmi Dalsaldı, Buket Dereoğlu, Nazlı Mengi, Yaşar Ayvacı, Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Seran Bilgi, Emre Özmen, Ayben Erman, Okay Köksal ve Ogeday Girişken gibi isimlerle müzikalin dekor tasarımına imza atan Barış Dinçel katıldı.
Provaları başlayan müzikal, ekim ayında TİM Show Center’da perdelerini açmaya hazırlanıyor.
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