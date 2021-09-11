Aslı Enver ile yollarını ayırmasının ardından adı Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, 2001 yılında çekilen fotoğrafını 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.