Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncusu Ebru Şahin, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.
Zaman zaman dizi çekimleri esnasında paylaşım yapan Şahin, son çekim arasında, at ile şahlanırken çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçilerinden yüzlerce yorum alan Şahin'e, bir yorum da meslektaşı Murat Cemcir'den geldi. Cemcir, "Bravo photoshop değil mi, Bu photoshoptur" yorumunu yaptı.
Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım, kısa sürede 490 bine yakın beğeni aldı.
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