Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor?

Giriş: 11.03.2019 - 13:27 | Güncelleme:  

Oyuncu Murat Cemcir ile İrem Sak'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Cemcir cephesinden açıklama geldi

  • 1Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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    İrem Sak ve Murat Cemcir'in geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alan ikilinin ilişkilerini gözden uzak yaşadığı iddia edildi.

  • 2Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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    Murat Cemcir konuyla ilgili Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuştu:

  • 3Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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    İrem, benim arkadaşım. Ağabeyi de yakın arkadaşım. Ailecek görüştüğüm birisi. Sevgili değiliz.

  • 4Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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  • 5Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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  • 9Murat Cemcir ile İrem Sak aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
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