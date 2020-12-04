Türk müzik sektörünün en önemli bestecilerinden biri olarak tarihe geçen Melih Kibar’ın ölümünün 15. yılı adına geçtiğimiz aylarda 'Mesaj' isimli özel bir albüm yayınlandı.
Bugün müzikseverlerle buluşan 'Bu Gece' isimli milyonların kalbinde yer eden eseri şarkıcı Murat Dalkılıç, yeniden yorumladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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