Murat Dalkılıç kural bozmadı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş, yaklaşık sekiz ay süren birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcının Akbaş'tan ayrıldıktan sonra oyuncu adayı Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Dalkılıç, üç ay önce de Boz ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti. İkili, adeta köşe kapmaca oynamıştı. Dalkılıç, Boz'u mekandan kendi otomobiliyle göndermişti. Ünlü oyuncu, daha sonra da oradan taksi ile ayrılmıştı.