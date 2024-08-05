Murat Karahan'dan Sezen Aksu şarkıları

Türk operasının dünyaca ünlü yıldız ismi Murat Karahan, yeni hazırladığı özel albümündeki şarkıları ilk kez canlı olarak seslendireceği bir konserle dinleyicilerle buluşuyor. Karahan’ın Sezen Aksu’nun klasikleşen şarkılarını yorumlayacağı konser, 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, Şef Alper Kömürcü yönetimindeki Mozart Akademi Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde gerçekleşecek.

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Bu özel konserde, Türk popunun “minik serçesi” Sezen Aksu’nun dillere pelesenk olmuş ve milyonların gönlünde taht kurmuş şarkıları Murat Karahan'ın büyüleyici yorumu ve senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.