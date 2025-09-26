Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Murat Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı mı?

        Murat Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı mı?

        Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir, 2024 yılında evlenmişti. Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuş ve nikahtan görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bugün tekrar özel hayatıyla gündeme gelen Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası Murat Özdemir hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Murat Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

        Giriş: 26.09.2025 - 17:39 Güncelleme: 26.09.2025 - 17:51
        Murat Özdemir hayatı günün en çok aranan isimleri arasında yer aldı. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi, bugün gerçekleştirildi. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi. 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi gelen Murat Özdemir’in ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduğu biliniyor.

        MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

        Murat Özdemir 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Murat Osman Özdemir'dir.

        Murat Özdemir, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

        İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde mesleki kariyerine adım atan Murat Özdemir, yıllar içinde yönetici pozisyona geldi.

        EBRU GÜNDEŞ VE MURAT ÖZDEMİR NEDEN BOŞANDI?

        1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Ebru Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Murat Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını şöyle belirtti: Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.

