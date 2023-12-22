Muş´ta kar; 10 yerleşim yolu kapandı
MUŞ´ta,sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.
MUŞ´ta,sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Muş´ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi için yolları açma çalışmalarına başladı.
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