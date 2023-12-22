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        Muş´ta kar; 10 yerleşim yolu kapandı

        MUŞ´ta,sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:48
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        Muş´ta kar; 10 yerleşim yolu kapandı
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        MUŞ´ta,sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Muş´ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi için yolları açma çalışmalarına başladı.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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