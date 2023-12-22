İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Muş'ta protesto

Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Belediye önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, saldırılarda yaşamını yitirenler için dua etti.

Grup adına basın açıklaması yapan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, 77 gündür Gazze'de bir soykırımın yaşandığını söyledi.

Saldırılarda çocuk, kadın ve masum insanların katledildiğini belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana 200'den fazla doktor, 97 gazeteci, 35 sivil savunma görevlisi ve yine yüzlerce sağlık çalışanı şehit edildi. Yine 10 binlerce kardeşimiz yaralandı. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan, temiz su ve gıdaya erişememekten dolayı salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Yüz binlerce kardeşimiz de hasta durumda."

Dünyanın gözleri önünde savaş suçu işleyen terör şebekesinin, 53 hastaneyi, 102 ambulansı, 312 camiyi, 3 kiliseyi, 282 okul ve üniversiteyi ve 306 bin konutu kısmen veya tamamen tahrip ettiği aktarılan açıklamada, "Altyapı tahrip edildi, un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı. Bu, vahşettir, katliamdır ve soykırımdır. Dünyada ve uluslararası metinlerde savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak tarif edilen fiillerin tamamı bu katiller sürüsü tarafından işlenmiştir." ifadesine yer verildi.