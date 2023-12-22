Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Muş'ta protesto

        Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Muş'ta protesto
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Belediye önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, saldırılarda yaşamını yitirenler için dua etti.

        Grup adına basın açıklaması yapan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, 77 gündür Gazze'de bir soykırımın yaşandığını söyledi.

        Saldırılarda çocuk, kadın ve masum insanların katledildiğini belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

        "7 Ekim'den bu yana 200'den fazla doktor, 97 gazeteci, 35 sivil savunma görevlisi ve yine yüzlerce sağlık çalışanı şehit edildi. Yine 10 binlerce kardeşimiz yaralandı. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan, temiz su ve gıdaya erişememekten dolayı salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Yüz binlerce kardeşimiz de hasta durumda."

        Dünyanın gözleri önünde savaş suçu işleyen terör şebekesinin, 53 hastaneyi, 102 ambulansı, 312 camiyi, 3 kiliseyi, 282 okul ve üniversiteyi ve 306 bin konutu kısmen veya tamamen tahrip ettiği aktarılan açıklamada, "Altyapı tahrip edildi, un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı. Bu, vahşettir, katliamdır ve soykırımdır. Dünyada ve uluslararası metinlerde savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak tarif edilen fiillerin tamamı bu katiller sürüsü tarafından işlenmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Muş'ta açılan kurslarda 600 kişi eğitim alıyor
        Muş'ta açılan kurslarda 600 kişi eğitim alıyor
        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        Şehit İsmail Bülbül'ün ismi Malazgirt'teki okulda yaşatılacak
        Şehit İsmail Bülbül'ün ismi Malazgirt'teki okulda yaşatılacak
        Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi
        Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi
        Muş'taki öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırladığı projeler s...
        Muş'taki öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırladığı projeler s...
        Bulanık'ta 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
        Bulanık'ta 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı