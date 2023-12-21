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        Şehit İsmail Bülbül'ün ismi Malazgirt'teki okulda yaşatılacak

        Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde yeni yapılan okula Şehit Jandarma Er İsmail Bülbül'ün adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:36 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:15
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        Şehit İsmail Bülbül'ün ismi Malazgirt'teki okulda yaşatılacak
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        Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde yeni yapılan okula Şehit Jandarma Er İsmail Bülbül'ün adı verildi.

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2000 yılında şehit olan Jandarma Er İsmail Bülbül'ün adının verildiği 5 derslikli ilk okulun açılışı gerçekleştirildi.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, gazetecilere, Konakkuran beldesine modern bir okul kazandırdıklarını ifade etti.

        Okulun hayırlı olmasını dileyen Bayram, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle modern koşullara sahip okulların, özellikle kırsal bölgelerimizde inşa edilmesi, o okulların hem belde için hem de çevresindeki köyler için bir ilim yuvası haline gelmesini sağlıyor. Çocuklarımız çok daha güzel ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etme, öğretmenlerimiz de güzel mekanlarda öğrencileriyle buluşmanın fırsatına sahip oldu."

        Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, "2023-2024 eğitim öğretim yılının ara tatili sonrası faaliyete açtık. Bugün de resmi açılışını yaptık. Belde halkına ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

        Törene, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, belde halkı ve öğrenciler katıldı.

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