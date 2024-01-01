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        Şenyayla bölgesinde eksi 10 derecede yeni yılı elleri tetikte karşıladılar

        MUŞ, Diyarbakır ve Bingöl sınırlarında bulunan, bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Şenyayla bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan güvenlik güçleri, yeni yılı elleri tetikte karşıladı. Termometrelerin sıfırın altında 10 derece gösterdiği Şenyayla´da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipleri ziyaret eden Vali Avni Çakır, yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:25
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        Şenyayla bölgesinde eksi 10 derecede yeni yılı elleri tetikte karşıladılar
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        MUŞ, Diyarbakır ve Bingöl sınırlarında bulunan, bir zamanlar terör olaylarıyla anılan Şenyayla bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan güvenlik güçleri, yeni yılı elleri tetikte karşıladı. Termometrelerin sıfırın altında 10 derece gösterdiği Şenyayla´da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipleri ziyaret eden Vali Avni Çakır, yeni yıllarını kutladı.

        Muş-Diyarbakır-Bingöl sınırlarında yer alan ve özellikle terörle mücadele noktasında başarılı operasyonlarla huzur ile güven ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesinde görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat boyunca elini tetikten düşürmüyor. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi´nde sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen jandarmalar, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini sürdürüyor.

        ALLAH GÜVENLİK GÜÇLERİNİN AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN

        Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Şenyayla bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesine giden Vali Çakır ve beraberindekiler, jandarmaların yeni yılını kutladı. `Allah güvenlik güçlerinin ayaklarına taş değdirmesin´ diyerek konuşmaya başlayan Vali Çakır, "Jandarma ve komutanlarının üstün görev anlayışı sayesinde hem bölgemiz hem yurdumuz huzur içerisinde. İnşallah bu huzur ortamı artarak devam edecek. Güvenlik güçlerimizin üstün görevi sayesinde terör bölgeden tamamen temizlendi. Bundan sonra da en ufak bir şekilde bölgemize terörün yerleşmelerine aslanlar izin vermeyecek. Muş her zaman için bir güvenlik şehri olmuştur. Bu aziz kahramanımızın sayesinde bizler evlerimizde sıcacık yuvalarımızda huzur içerisindeyiz. Onlar üs bölgelerinde yurdun hudut boylarında milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru noktasında gece gündüz görev yapıyorlar. Üstün görev anlatışıyla hareket ediyorlar" diye konuştu.

        Vali Çakır ve beraberindekiler Şenyayla´nın ardından Muş Alparslan Üniversitesi önünde uygulama yapan jandarma ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelleri ile kent çıkışındaki polis uygulama noktasında görev alan polisleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutlayıp, tatlı ikramında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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