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        Muş Valisi Avni Çakır'den yeni yıl mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:35
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        Muş Valisi Avni Çakır'den yeni yıl mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Çakır, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi ile milletin tarihinde derin izler bırakan topraklarda, büyük bir gururla taşıdıkları değerlere değer katmak adına planlanan birçok projeyi hizmete sunmak üzere yeni bir yılın sayfasını açtıklarını belirtti.

        Birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık yarınlara doğru yürüdükleri bugünlerde, yeni bir umut ve heyecanla 2024'ü karşıladıklarını kaydeden Çakır, "İçinde bulunduğumuz coğrafya tarih boyunca birçok sınavla karşılaştı. Birlikte aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Yeni yılda, kalkınma ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etme fırsatına sahibiz. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha büyük başarılara imza atabilir, ortak hedeflere kenetlenerek Türkiye'nin gücünü her alanda daha da artırabiliriz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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