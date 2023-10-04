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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:38
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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemlerine devam etti.

        HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        Muş'ta 2 yıldır eylem yaptığını belirten Koçhan, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızı PKK'dan, HDP'den istiyoruz. Ciğerimizin, evlatlarımızın peşindeyiz. Çocuğu kandırılan bütün ailelere sesleniyorum, gelip bize destek versinler. Korkmayın, biz korkmadan geliyorsak siz de korkmayın ve gelin evlatlarınıza seslenin. Oğlum, Ersin, beni görüyorsan, duyuyorsa gel teslim ol. Ben ve baban artık dayanamıyoruz. Yolunuz yol değil, oralarda perişan olursunuz."

        Baba Şemsettin Özcan da oğlu için HDP'nin önünde eylem yaptığını dile getirdi.

        Oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini vurgulayan Özcan, "HDP'nin mecliste ne işi var. Türkiye ile bir ilgileri yok. Türk Bayrağı'nın altında olup da hainlik yapanın Allah belasını versin. HDP, Kürtleri temsil ettiğini söylüyor. Ne temsili, Kürtlerin düşmanıdır. Çocuklarımızı onlar götürdü. 7 senedir oğlum gitmiş, hiçbir haber alamadım. Çocuklarımıza sesleniyoruz, gelin teslim olun. Başkasının uşağı olmayın. Onlara güvenmeyin. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede. HDP, Türkiye'nin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

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