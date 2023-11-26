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        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor

        Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" kapsamında yazar Fatih Duman, kitapseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:05
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        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
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        Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" kapsamında yazar Fatih Duman, kitapseverlerle bir araya geldi.

        Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, büyük bir kitap fuarı düzenlediklerini söyledi.

        Okurları kitaplarla buluşturmanın sevincini yaşardıklarını belirten Asya, "Vatandaşlarımızın fuardan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Yazar Fatih Duman'ı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Duman ise geleceğin teminatı gençlerin her şeyin üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen fuar alanına geçen Duman, okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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