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        Muş'ta 76 yaşındaki görme engelli Ünver müzik tutkusuyla hayata tutunuyor

        Muş'ta yaşayan görme engelli Hanefi Ünver, bestelediği yaklaşık 400 eseri, kendi çabasıyla öğrendiği bağlama eşliğinde seslendirerek hayata tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:51
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        Muş'ta 76 yaşındaki görme engelli Ünver müzik tutkusuyla hayata tutunuyor
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        Muş'ta yaşayan görme engelli Hanefi Ünver, bestelediği yaklaşık 400 eseri, kendi çabasıyla öğrendiği bağlama eşliğinde seslendirerek hayata tutunuyor.

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğan 76 yaşındaki, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Ünver, 7 aylıkken görme yetisini kaybetti.

        Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Ünver, 15 yaşındayken kendi çabasıyla bağlama çalmayı öğrendi.

        Daha sonra şiir yazmaya ve beste yapmaya başlayan Ünver, 5 yıl önce Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan kızının yanına yerleşti.

        Hayata tutunmasını sağlayan müzik sevgisini torunlarına da aşılayan Ünver, 15 yaşındayken saz çalmaya, 3 yıl sonra da söz yazmaya başladığını anlattı.

        Bugüne kadar yaklaşık 400 eser bestelediğini dile getiren Ünver, "Gençken düğünlere giderdim. O zamanlar darbuka çalar ve geçimimi bu şekilde sağlardım. Evlendikten sonra görme engellilerin konserlerine gittim ve arkadaşlarımla grup halinde sahne almaya başladım." dedi.

        Göz tedavisi için 1977'de Almanya'ya gittiğini fakat bir çare bulamadığını ifade eden Ünver, şunları kaydetti:

        "İkincisinde ise gurbetçilerin davetlisi olarak gidip konser verdim.1990'da müziğe ara verdim ama 2007'de tekrar başladım. Görme engelli grubumuzda doktorumuz, avukatımız, elektronik eşya tamir eden sanatkarlarımız, müzikle uğraşanlarımız var. Engelli olup da büyük başarılara imza atan insanlar var. Herkes bir engelli adayıdır. Bu nedenle engellilere sahip çıkılmasını istiyorum."

        Ünver'in 11 yaşındaki torunu Meryem Birol ise "4 yıldır dedemle birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte dedemin bestelediği şiirleri yazmaya başladım. Dedem hem saz çalıyor hem de şiir okuyor. Ben de dedem gibi şair olmak istiyorum. Kendisinden çok güzel örnekler alıyorum. Dedem evimizin neşe kaynağı." diye konuştu.

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