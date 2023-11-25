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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş temsilcisinin hedefi üst sıralar

        İBRAHİM YALDIZ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Basketbol Takımı, mücadele ettiği A Grubu'nda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:15
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş temsilcisinin hedefi üst sıralar
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        İBRAHİM YALDIZ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Basketbol Takımı, mücadele ettiği A Grubu'nda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

        Muş'ta merkez ve köylerde yaşayan 13 engelli sporcudan oluşan Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) Basketbol Takımı, kuruluşunun 20. yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'na yükseldi.

        Bu sezon ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig A Grubu'na iyi bir başlangıç yapamayan Muş ekibi, şu ana karşılaştığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne yenildi.

        Bu hafta Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak Muş BESK Basketbol Takımı'nda oyuncular, Muş Spor Salonu'nda antrenörleri eşliğinde her gün antrenman yapıyor.

        Muş ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak grubunda çıkışa geçmek istiyor.

        Muş BESK Başkanı Bedri Korkmaz, AA muhabirine, yıllardır bu branşta bulunduklarını ve engellilerin bu sporla topluma, hayata katılımını sağladıklarını söyledi.

        Engellilerin spor yapmasına öncülük ettiklerini anlatan Korkmaz, "Biz aslında yapılması gerekeni yapıyoruz. Engellileri sosyal hayata kazandırdığımızda her şeyi yapabileceklerini herkes gördü. Takımda, 13 yaşında aldığımız ve milli takıma kazandırdığımız sporcular var. Köylerdeki engellileri topluma kazandırma adına ev ev geziyoruz. Doğu Anadolu'da Süper Lig'e çıkan tek takımız. Rakip kulüplerimizin hepsi üst düzeyde. Çalışarak onlara yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Engelli sporcuları köylerdeki evlerinden alarak antrenmana götürdüklerini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bize destek verilmesini istiyoruz. Destek olunursa engelli arkadaşları topluma daha iyi kazandırırız. Yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz. Bu yıl ilk defa Süper Lig'e çıktık. Şimdi en büyük hayalimiz, başarılı olmak. Muş'taki sporcularla mücadele ediyoruz. Sporcularımız saatlerce sıkı antrenman yapıyor. Oynanmayan hiçbir maç kazanılmamıştır, biz hep ona inandık ve mücadele ettik. Süper Lig'deki takımların çoğu transfer yaptı ama biz kentteki sporcularla yolumuza devam ediyoruz."

        - "Köyde kalmalarına rağmen antrenmanları aksatmıyorlar"

        Takım kaptanı Şener Bahçe ise 21 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Süper Lig'deki tek takımız. Tüm takım arkadaşlarıma bu zorlu yolda başarılar diliyorum. Çok emek verdik. İnşallah yüzümüzün akıyla bu işin içinden çıkarız. Çok heyecanlıyız. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Her sporcumuz ayrı bir yerden geliyor. Köyde kalmalarına rağmen antrenmanları aksatmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Sporculardan Mevlüt Erdenci de tam kadro olarak Muş Spor Salonu'nda antrenman yaptıklarını kaydetti.

        Gazişehir Gaziantep maçından galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk puanlarını almayı istediklerini dile getiren Mevlüt Erdenci, şöyle konuştu:

        "Play-off için elimizden geleni yapıyoruz. Takımımız ilk defa Süper Lig'de. Yıllardır 1. Lig'de mücadele ediyorduk, bu gururu ilk defa yaşıyoruz. Bu hafta oynayacağımız maçta da ilimizi en iyi şekilde temsil edip Süper Lig'e damga vurmak istiyoruz. Antrenmanlarımız verimli geçiyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı oyuncusuyum. Daha önce 2 defa Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi derecelerimiz var. Bu yıl da ilimizde Süper Lig'de mücadele ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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