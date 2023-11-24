Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.

        Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
        Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Gülşah öğretmen, 12 öğrencisi için her gün kilometrelerce yol katediyor
        Gülşah öğretmen, 12 öğrencisi için her gün kilometrelerce yol katediyor
        Şehidin ismi, Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi
        Şehidin ismi, Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi
        Malazgirt'te "misafir" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Malazgirt'te "misafir" adlı tiyatro oyunu sahnelendi