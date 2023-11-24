Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.