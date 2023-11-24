Muş'ta "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Muş'ta Garnizon Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

49. Piyade Alayı'nın karşısındaki 42 bin metrekare alanda düzenlenen programda, karaçam, sedir, sarıçam, çınarlardan oluşan 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Programa katılan Vali Avni Çakır daha önce de binlerce fidanı üniversite yerleşkesinde diktiklerini söyledi.

Bugün de 4 bin fidanın dikilmesi için bir araya geldiklerini belirten Çakır şöyle konuştu:

"Burada, bir taraftan geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın olması, bir tarafta birliğimizin, bütünlüğümüzün, Cumhuriyet'imizin, devletimizin koruyucusu kahraman Mehmetçiklerimizin olması ortamı çok anlamlı kılıyor. Onlar, bir taraftan bu vatanın güvenliğini tesis ederken bir taraftan da geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize daha yeşil, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak uğruna böylesine güzel aktiviteleri de görevlerinin bir parçası olarak yerine getiriyorlar."

Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ise "Umudumuzun ve inancımızın geleceği olan genç nesillere daha fazla yeşil alan bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler de orman ve orman kaynaklarını en iyi şekilde koruyup, geliştirip, genişletip, vatandaşlık görevini yapmalıyız. Ormansız bir yurt vatan olamaz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, askerler ve öğrenciler katıldı.