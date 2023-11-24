Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla çelenk sunma ve kutlama programları düzenlendi.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla çelenk sunma ve kutlama programları düzenlendi.

Van'da, Valilik bahçesindeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Aras, öğretmenlerin gününü kutladı.

Törene, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törene, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Hakkari

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğretmenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önüne kadar yürüdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ardından program, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam etti.

Meslektaşlarının gününü kutlayan Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi, mesleğe yeni atanan öğretmenlere başarı diledi.

Göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesiyle son bulan törene, Hakkari Vali Vekili ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Vali Yardımcısı Furkan Berber, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Muş

Muş'taki törende de İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, öğretmenevinde devam etti.

Muş Vali Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, hayatta herkesin anne ve babasından sonra tanıdığı ve etkilendiği en büyük kimliğin öğretmenler olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin hayattaki en önemli figürler olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, geçmişle, gelecek arasında köprü kuran, geleceğin çok daha aydınlık, bugünlerden çok daha güçlü olması için yoğun çaba sarf eden bir meslek dalıdır. Allah'a şükür ki devletimiz, milletimiz, gençliğimiz, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz, bugün dünden çok daha donanımlı, çok daha güçlü. Yarın da inşallah sizlerin sayesinde gelecek olanlar bugünden çok daha donanımlı, çok daha güçlü olacaktır. Bunun yansıması olarak da Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti yarın, bugünden çok güçlü olacaktır."

Şiirlerin okunduğu, aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Muş Belediyesi tarafından da öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Programa, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.