Malazgirt'te "misafir" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Antalya Devlet Tiyatrosu ekibi, Malazgirt ilçesinde "misafir" adlı oyununu sahneledi.

Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı ekip, Malazgirt Kültür Merkezi'nde vatandaşla buluştu.

"Misafir" adlı oyuna ilgi gösteren vatandaşlar, başarılı performanslarından dolayı sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyunculardan Ahmet Çökmez, yaptığı açıklamada, Malazgirtli seyircilerin kendilerini büyülediğini söyledi.

Oyunu birçok kişinin izlediğini ifade eden Çökmez, şöyle konuştu:

"İzleyiciler, bizimle ağladı bizimle güldü. Sultan Alparslan diyarı Malazgit'te bulunmaktan mutluluk duyduk. Birçok seyircimiz ilk defa tiyatro izlemesine rağmen heyecanla bizi takip etti. Buraya gelirken çok heyecanlandık ve bu mutluluğu fazlasıyla yaşadık."