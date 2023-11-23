Muş'ta "100. Yıl Eğitim Ormanı" oluşturuldu

Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla 100. Yıl Eğitim Ormanı oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tarihi Murat Köprüsü yakınlarında oluşturulan eğitim ormanına ilk fidanlar dikildi.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı fidan dikim töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde 100. Yıl Eğitim Ormanı alanında fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kıvanç, "Oluşturduğumuz bu alanda fidanlarımızı diktik. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bu etkinliği yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda eğitim ormanımız daha çok yeşillenecek. Daha yeşil bir Türkiye için, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında sonraki kuşaklara daha iyi, daha yeşil bir Türkiye bırakacağız." dedi.