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        Şehidin ismi, Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi

        Muş'ta görev esnasında geçirdiği kazada şehit olan ambulans sürücüsü Hayrettin Akgün'ün ismi, Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:48
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        Şehidin ismi, Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi
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        Muş'ta görev esnasında geçirdiği kazada şehit olan ambulans sürücüsü Hayrettin Akgün'ün ismi, Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak.

        Akgün, 5 Ekim 2016'da Elazığ'a hasta götürdükten sonra Muş'a dönerken kullandığı ambulansın menfez inşaatına düşmesi sonucu şehit oldu.

        Şehidin adının yaşatılması amacıyla ilçedeki sağlık hizmetleri istasyonuna verilmesine karar verildi.

        Düzenlenen törende, merkezdeki tabela çıkarılarak, yerine "Malazgirt Hayrettin Akgün Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" tabelası asıldı.

        Kaymakam Göksu Bayram, yaptığı konuşmada, şehidin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek, şöyle konuştu:

        "Bugün burada şehidimizin ailesinin acılarını yükseltmek için değil, yanlarında olduğumuzu ve acılarını hafifletmek için bulunduğumuzu belirtmek isterim. Şehidimizin adını yaşatmak için Hayrettin Akgün'ün ismi "Malazgirt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi. Emeği çeken herkese teşekkür ederim."

        Törene, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Güniz Çetin, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Esma Söylemez, kurum amirleri ve şehidin ailesi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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