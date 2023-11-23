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        Adnan Taylan, Muş Belediye Başkanlığına AK Parti´den aday adayı oldu

         AdnanTaylan, Muş Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adayı olduğunu açıkladı. Taylan, "Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde hizmet etme gayesindeyim. `İstikrarlı Hizmet, Muş Bize Emanet´ diyerek yola çıktım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:48
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        Adnan Taylan, Muş Belediye Başkanlığına AK Parti´den aday adayı oldu
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         AdnanTaylan, Muş Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adayı olduğunu açıkladı. Taylan, "Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde hizmet etme gayesindeyim. `İstikrarlı Hizmet, Muş Bize Emanet´ diyerek yola çıktım" dedi.

        Adnan Taylan, Muş Belediye Başkanlığı için AK Parti´den aday adaylığı başvurusu gerçekleştirdi. Taylan, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre´ye dosyasını takdim etti. Daha sonra basına açıklamalarda bulunan Taylan, Türkiye ve Türk milletinin geleceğinin şekillendiği kadim coğrafya tarihinin, doğası ve insanıyla çok kıymetli olduğunu belirterek, "Türklere Malazgirt Savaşı ile Anadolu´nun kapılarını açan bu stratejik bölgenin daha da ilerlemesi, hak ettiği yatırım ve istihdama sahip olması en büyük temennimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın da `Anadolu´nun incisi, gönlümüzün birincisi Muş. 1071´de Anadolu´nun kapılarını İslam´a açan Muş. Sultan Alparslan´ın, Yavuz Sultan Selim´in emaneti Muş. Yemen´e giden evlatlarına yaktığı ağıtlarla milletimizin yürek tellerini titreten Muş´ sözleriyle tarif ettiği Muş´umuzun Belediye Başkanlığı´na aday adaylığımı açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        `ŞEHRİMİZ TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA DAHA İLERİ NOKTALARDA YER ALABİLİR´

        Muş´un stratejik öneme sahip bir şehir olduğunu belirten Taylan, "Büyük bir potansiyele sahip olan şehrimizde havalimanımız var. İlimiz aynı zamanda Van, Bitlis, Bingöl ve Erzurum´a ulaşım konusunda da önemli bir kavşak noktasında yer alıyor. Üniversitemiz toplamda 10 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 24 laboratuvar, 1 Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 14 araştırma merkezi, 33 bölüm ve 2 enstitü ile eğitime devam ediyor. Şehrimiz aynı zamanda tarım ve hayvancılık konusunda da daha ileri noktalarda yer alabilir. Muş´un hak ettiği noktalara ulaşması için baktığımızda tüm imkanlar mevcut. Muş ovamız Türkiye´nin en önemli ve en büyük ovalarından birisi. Tarım ve Hayvancılık da marka il olmak için çalışacağız. Genç nüfusumuz bizleri memnun eden bir diğer potansiyelimiz. Muş´ta doğan gençlerimizin Muş´ta iş, aş sahibi olması için çalışacağız" dedi.

        `İLİMİZE MÜHENDİS BAKIŞ AÇISIYLA YENİ BİR VİZYON GETİRMEK İSTİYORUZ´

        Muş´un, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde önemli işlere imza atan iş adamlarını yetiştirdiğine dikkat çeken Taylan, "Muş´un hak ettiği noktalara ulaşması için baktığımızda tüm imkânlar mevcut. Bizlere düşen, imkânlarımız ve potansiyellerimiz arasındaki güçlü bağı sağlamak. Eğitimimiz çerçevesinde, ülkemize ve milletimize mühendis kimliğimizle hizmet ediyorduk. Halkımızın da teveccühü ile birlikte şimdi Muş Belediye Başkanı olarak hizmet edebilmek için, yola çıkıyoruz. Bu yolda hemşerilerimizin istek ve taleplerini `başım, gözüm üstüne´ diyerek karşılayacağız. İlimize mühendis bakış açısıyla yeni bir vizyon getirmek istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

        Başvurusunun ardından DHA´ya yaptığı açıklamalarda bulunan Taylan, şunları söyledi: "Anadolu´yu ebedi ata yurdu yapan Sultan Alparslan ve silah arkadaşlarının sarsılmaz iman ve gayretleriyle kazanılan Muş´umuz, 19 yıldır AK Parti´mizin ortaya koyduğu hizmet anlayışı ve projelerle gelişip büyümeye devam ediyor. Yurt açan zaferin şehri, Anadolu´nun kapısı Muş´umuzun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, gün be gün daha da güçlenmesi için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışmak üzere AK Parti´mizden Muş Belediye Başkan Aday Adaylığı görevine talip oldum. 19 yılda AK Parti, ulaşımdan sağlığa, Muş Alparslan Üniversitesi´nin kurulmasından TOKİ konutlarının yapımına, spordan Millet Bahçesine ve Ulu Camii´nin restorasyonuna kadar her türlü yatırımı üstlendi. Partimiz, tarihin bizlere emanet ettiği kültürel mirasımıza da sahip çıkarak ilimizin kaderini değiştirdi. Ben de bu ailenin bir ferdi, Muş´un bir evladı olarak ilimize mühendis bakış açısıyla yeni bir vizyon getirerek, şehrimizi daha iyi noktalara taşımak

        istiyorum. Allah´ın izniyle, Malazgirt zaferinin yaşandığı şehrimize Türkiye Yüzyılı´nda da tarihine yakışır bir şekilde hizmet etmeyi sürdürme gayesindeyim. `İstikrarlı Hizmet, Muş Bize Emanet´ diyerek yola çıktım. Vatanımıza, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Taylan, partinin gençlik kolları, kadın kolları ve merkez ilçe başkanlığıyla ziyaretini sonlandırdı.

        DHA-Politika - Türkiye-Muş / Merkez - DHA

        2023-11-23 10:38:18

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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