Muş Belediye Başkanı Asya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya mesajında, öğretmenliğin, bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlayan bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları olduğunu vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Çocukların ve gençlerin sosyalleşerek toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler önemli bir faktördür. Tarihin her döneminde öğretmenlere hak edilen değer verilmiştir. Okuma ve öğrenme insanoğlu için vazgeçilmez bir olgudur. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi üretimi hayati bir önem kazanmıştır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür. Yaşamın her döneminde eğitim öğretime büyük bir gereksinim bulunmaktadır. Bu kutsal görevi sürdüren, bugünlerin ve yarınların mimarı öğretmenlere, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına büyük sorumluluklar düşmektedir."

Asya, "Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş tacıdır. Toplum olarak sıkıntılı süreçler geçirdiğimiz bugünlerde sizlerin önderliğinde gençlerimizi geleceğe iyi hazırlayabiliriz. Büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.