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        Muş'ta lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

        Zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Muş'taki lastikçilerde yoğunluk başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:53
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        Muş'ta lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor
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        Zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Muş'taki lastikçilerde yoğunluk başladı.

        Yağışların başlamasıyla kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        İşletmeci Mehmet Özmen, kar yağışı öncesi sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmaya başladığını söyledi.

        Her yün yaklaşık 50 aracın kışlık lastik değişimini yaptığını anlatan Özmen, "İşlerimizin yoğunluğundan dolayı yazın 2 işçi çalıştırırken, bu sezonda 7 işçi çalıştırmak zorundayız. İlde yaklaşık 40 civarında lastikçi var. Günde yaklaşık 2 bin aracın lastiği değişiyor. Lastik değiştirmek için sırada bekleyen çok sayıda araç var." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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