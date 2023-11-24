Gülşah öğretmen, 12 öğrencisi için her gün kilometrelerce yol katediyor İBRAHİM YALDIZ - Muş'un en ücra köylerinden birinde geçen yıl göreve başlayan sınıf öğretmeni Gülşah Gür, 12 öğrencisini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba gösteriyor.

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un en ücra köylerinden birinde geçen yıl göreve başlayan sınıf öğretmeni Gülşah Gür, 12 öğrencisini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba gösteriyor.

Bursa'da yaşayan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Gür, geçen yıl Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyüne atandı.

Okulun tek öğretmeni olarak göreve başlayan Gür, şehir merkezindeki evinden her gün 40 kilometre yol katederek gittiği köyde, öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek için çaba gösterdi.

Öğrencilerin sınıfta üşümemesi için soba yakmayı öğrenen, düzenlediği etkinliklerle dersleri eğlenceli hale getiren Gür, sınıfın bir bölümünü de yer minderleriyle kitap okuma alanına dönüştürdü.

Burada çocuklarla zeka oyunları oynayıp kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini sağlayan Gür, ders dışındaki zamanlarda aile ziyaretleri de yaparak velilerle ilişkilerini güçlendiriyor.

- "Öğrencilerim ve velilerin desteğiyle soba yakmayı öğrendim"

Gür, AA muhabirine, Bakırcılar Köyü İlkokulunun ilk görev yeri olduğunu, köyü ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

Her gün 80 kilometre yol katettiğini anlatan Gür, "İlk geldiğimde yol beni korkutmuştu. Kendi aracımla gidip geliyorum. Alıştım atık. Birleştirilmiş sınıf okutuyorum. Bir dağ köyünde olduğumuz için sınıfı sobayla ısıtıyoruz. Her sabah gelip sobayı yakıyorum. Daha önce hiç soba yakmamıştım. Öğrencilerimin ve velilerimin desteğiyle soba yakmayı öğrendim. Öğrencilerimle sıcak ortamda derslerimizi işliyoruz. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Okulun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini, temizliğini ve diğer işlerini yaptığını belirten Gür, şöyle konuştu:

"Üniversitede aldığımız eğitim süresinde hocalarımızın anlattığı köy okulu maceraları, benim için de köyde öğretmenlik yapmayı heyecanlı hale getirmişti. İlk atamam köy okuluna olduğu için, öğrencilerimize ulaşabildiğim için çok mutluyum. Ülkemizin hangi köşesi olursa olsun oraya ulaşabilmenin, çocukları eğitmenin her öğretmenin üzerine düşen önemli bir görev olduğunu düşünüyorum."

- "Hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyorum"

Gün içinde kitap okuma saati yaptıklarını, çocuklarla zeka oyunları oynadığını dile getiren Gür, "12 öğrenciye sahip olduğum için hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Asıl amacım yaparak, yaşayarak, eğlenerek eğitim vermek. Sabah geldiğim yolun yorgunluğu öğrencilerin koşarak bana sarılmasıyla geçiyor." dedi.

4. sınıf öğrencisi Esila Atabey de öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "Öğretmenimizle oyunlar oynuyoruz, etkinlikler, yapıyoruz. Eğlenceli anlar yaşıyoruz. Bu yıl mezun olacağım. Öğretmenimden ayrılacağım için üzülüyorum." ifadelerini kullandı.