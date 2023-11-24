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        Bulanık'ta kadına şiddet ile mücadele paneli

        Muş'un Bulanık ilçesinde "kadına şiddetle mücadele" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:42
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        Bulanık'ta kadına şiddet ile mücadele paneli
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "kadına şiddetle mücadele" paneli düzenlendi.

        Meslek Yüksekokulu, Bulanık Belediyesi ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, kadına yönelik şiddetin günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

        Bütün çalışmalara rağmen kadına yönelik şiddetin 21. yüzyıla taşınan en önemli sorunlardan biri olduğunu dile getiren Ocak, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Bu problem, sosyal kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişmenin önündeki en büyük engeldir. Kadına şiddetin önlenmesi için herkes mücadele etmelidir. 'Kadına şiddete hayır' ilkesini benimseyerek, duyarlı bir insan olduğumuzu ispatlayalım." dedi.

        Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Sosyolog Ayşe Ertop, kadına şiddet kavramının toplum olarak çok önemsenmesi gereken bir konu olduğunu, önemsenmemesi durumunda ise kadına şiddetin çok daha ileri boyutlara taşınacağını ifade etti.

        Programa Cumhuriyet Savcısı Dilan Burcu Özdemir, Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Neriman Morkoç, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

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