Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" düzenlendi Muş Belediyesi tarafından "Gelecek Senin, Bu 100'den Oku Muş" mottosuyla "1. Kitap Günleri Fuarı" düzenlendi.

Muş Belediyesi tarafından "Gelecek Senin, Bu 100'den Oku Muş" mottosuyla "1. Kitap Günleri Fuarı" düzenlendi.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kitap fuarlarının. son yıllarda en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı mekanlar olduğunu söyledi.

Fuarın kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Toplumların ulaşmış oldukları seviyelerin, kitaba, yazara, kütüphaneye, okumaya ve araştırmaya verdikleri önemlerle sabit olduğu bir gerçek. Bu anlamda Muş'ta da çok ciddi bir kitapsever kitlesinin olduğunu biliyorum. Özellikle öğrencilerimizde bu sayının fazla olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyorum. İnşallah bu meydanı kitapseverlerle, okumayı sevenlerle hep beraber buluşturacağız. Hafta sonu inşallah burası şehrin en canlı mekanı haline gelecek. Çok ciddi bir alakanın olduğunu da görüyoruz."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise bilginin en büyük güç olduğunu belirtti.

İnsanların tarihe, toplumlara hayatlarına yön verebilmesi için okuması gerektiğini ifade eden Asya, "Kitap zekayı, kalbi, ruhu, bedeni, insanın hayata bakışını kibarlaştırır. Yerel yönetimler olarak, yıllarca şehirlerimizin sadece alt ve üst yapılarından sorumlu olduğumuzu bilirdik. Ancak işin içine girdikçe şehrimizin her alandaki ihtiyaçlarını karşılamamız gerektiğini, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermemiz gerektiğini gördük. Şehrimizin daha güzel olması için hepsine ayrı önem atfediyoruz. Ama en anlamlısı insanların zihinlerinin irfanla inşa edilmesi, estetik düşünme kabiliyetinin kazanılmasıdır."

Kitap fuarının kent adına atılan güzel adımlardan biri olduğunu vurgulayan Asya, "Muş'ta kitap fuarı düzenleme hayalimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. İrfanlı nesiller hayalimiz de yakın dönemde gerçekleşmiş olacak inşallah. Bu yıl ilkini icra ettiğimiz bu etkinliğimizde eksikliklerimiz olabilir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, Başkan Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve kurum amirleri, fuarda açılan stantları gezdi.

Fuarda belediye tarafından katılımcılara yöresel yemek ikram edildi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de açtığı stantta vatandaşlara kadına şiddetin önlenmesine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı.