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        Her gün çiftliğine gelen tilkiyi besliyor

        MUŞ'unMalazgirt ilçesinde Kenan Turan, her gün akşam saatlerinde çiftliğine gelen tilkiyi besliyor. Turan'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki, karnı doyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:00
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        Her gün çiftliğine gelen tilkiyi besliyor
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        MUŞ'unMalazgirt ilçesinde Kenan Turan, her gün akşam saatlerinde çiftliğine gelen tilkiyi besliyor. Turan'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki, karnı doyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

        Muş'ta havaların soğuması ve kar yağışıyla, tilkiler yiyecek bulabilmek umuduyla yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı. Malazgirt ilçesinde yaşayan Kenan Turan'ın çiftliğine de son günlerde bir tilki dadandı. Akşam belli saatlerde çiftliğin yakınına gelen tilkinin yiyecek aradığını gören Kenan Turan, ona, evden aldığı ekmekleri parçalayıp veriyor. Turan, zaman zaman da eliyle uzattığı yiyecekleri almasını bekliyor. Turan'ın verdiği ekmekle karnını doyuran tilki, bölgeden ayrılıyor. Turan, bir süredir çiftliğini mesken tutan tilkiyi besleme anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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