Her gün çiftliğine gelen tilkiyi besliyor MUŞ'unMalazgirt ilçesinde Kenan Turan, her gün akşam saatlerinde çiftliğine gelen tilkiyi besliyor. Turan'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki, karnı doyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

MUŞ'unMalazgirt ilçesinde Kenan Turan, her gün akşam saatlerinde çiftliğine gelen tilkiyi besliyor. Turan'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki, karnı doyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Muş'ta havaların soğuması ve kar yağışıyla, tilkiler yiyecek bulabilmek umuduyla yerleşim birimlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı. Malazgirt ilçesinde yaşayan Kenan Turan'ın çiftliğine de son günlerde bir tilki dadandı. Akşam belli saatlerde çiftliğin yakınına gelen tilkinin yiyecek aradığını gören Kenan Turan, ona, evden aldığı ekmekleri parçalayıp veriyor. Turan, zaman zaman da eliyle uzattığı yiyecekleri almasını bekliyor. Turan'ın verdiği ekmekle karnını doyuran tilki, bölgeden ayrılıyor. Turan, bir süredir çiftliğini mesken tutan tilkiyi besleme anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.