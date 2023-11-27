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        Muş ve Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev iş yerlerinin çatıları zarar gördü

        Muş ve Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerleri ve bir evin çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:29
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        Muş ve Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev iş yerlerinin çatıları zarar gördü
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        Muş ve Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerleri ve bir evin çatısı zarar gördü.

        Muş'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmurun ardından şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezindeki sanayi sitesinde 4 iş yerinin çatısında hasar oluştu, iş yeri sahipleri etrafa saçılan sac parçalarını toplamaya çalıştı.

        Site esnafından Yunus Özmen, gazetecilere, şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların zarar gördüğünü söyledi.

        Etrafa saçılan parçaları topladıklarını anlatan Özmen, "Hava düzelince çatılarımızı onaracağız. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti. Fırtınadan dolayı 4 dükkanda hasar oluştu." dedi.

        İsmail Avcı ise "Gece dükkanı kapattığımızda sıkıntı yoktu. Sabah tabelalar ve çatılar gördü. İş yerlerindeki bazı malzemeler zarar gördü." diye konuştu.

        Ayrıca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Köşkönü köyü Dağdibi mezrasındaki Hacer İrinç'e ait evin çatısının bir bölümü zarar gördü.

        Çatıdan kopan sac ve kereste parçaları çevreye savruldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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