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        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor

        Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" kapsamında Prof. Dr. Yasin Aktay, yazar Halit Ertuğrul ve Hakan Öner, kitapseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:37
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        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
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        Muş Belediyesince düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" kapsamında Prof. Dr. Yasin Aktay, yazar Halit Ertuğrul ve Hakan Öner, kitapseverlerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, büyük bir kitap fuarı düzenlediklerini söyledi.

        Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Asya, şunları kaydetti:

        "Her bir faaliyet yaptığımızda, dönüp arkamıza baktığımız zaman gecikmiş bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Biz görevi devraldığımızda belediyeciliği sadece altyapı, üstyapı, çöplerin alınması, kanalizasyonların çalışması ve park bahçelerin yapılmasıyla maksadın hasıl olacağını düşünüyorduk. Göreve geldikten sonra baktık ki hiç de öyle değilmiş. Bu işler asli görevlerdir. Sosyal, kültür, edebiyat, sanat ve spor alanlarında da belediyelerin olmazsa olmazı çalışmalar yapması gerektiği bilincindeyiz."

        Asya, bu fuarı geleneksel hale getireceklerini aktardı.

        Prof. Dr. Aktay ise şehir ve kitabın iç içe olmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Şehir demek zaten kültürün dünyaya açılmanın farklı insanlar ve fikirlerle tanışmanın mekanıdır. Böylelikle farklı şehirlerin fikirleri ile karşılaşıp, insanların ufku açılır." dedi.

        Aktay, Ertuğrul ve Öner, söyleşinin ardından Kent Meydanı'nda kurulan çadıra geçerek, okuyucularla bir araya geldi, kitaplarını imzaladı.

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