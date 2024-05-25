Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Muş'ta yapıldı

Muş'ta, Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, genel kurulda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Muhtarların mahallelerinin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bir afette, salgında, olumsuzlukta hemen muhtarlarımız devreye giriyor. Pandemide vatandaşın evine yeri geldiğinde ilacını, ekmeğini getirendi. Mezhebini, meşrebini, inancını ve görüşünü ayırt etmeden herkese hizmet eden muhtarlardır. Bunu görmeyenler, Türkiye Muhtarlık Konfederasyonunun geçmişte yaptığı faaliyetleri takip ettiklerinde muhtarlığın ne olduğunu orada görecekler. Muhtar, vatandaşının ve devletinin yanında duran kişidir. Muhtar, mahallesinin köyünün akil insanı, önde giden, hissiyle değil, aklıyla herkesi, her rengi, her inancı kucaklayan kişidir."