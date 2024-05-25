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        Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Muş'ta yapıldı

        Muş'ta, Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:54 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:54
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        Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Muş'ta yapıldı
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        Muş'ta, Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, genel kurulda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        Muhtarların mahallelerinin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

        "Bir afette, salgında, olumsuzlukta hemen muhtarlarımız devreye giriyor. Pandemide vatandaşın evine yeri geldiğinde ilacını, ekmeğini getirendi. Mezhebini, meşrebini, inancını ve görüşünü ayırt etmeden herkese hizmet eden muhtarlardır. Bunu görmeyenler, Türkiye Muhtarlık Konfederasyonunun geçmişte yaptığı faaliyetleri takip ettiklerinde muhtarlığın ne olduğunu orada görecekler. Muhtar, vatandaşının ve devletinin yanında duran kişidir. Muhtar, mahallesinin köyünün akil insanı, önde giden, hissiyle değil, aklıyla herkesi, her rengi, her inancı kucaklayan kişidir."

        Tek listeyle girilen seçimlerde Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Sume, 132 oyla Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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