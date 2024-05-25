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        Muş'ta "Sen de Filistin İçin Bir Söz Yaz" etkinliği düzenledi

        Muş'ta "Sen de Filistin İçin Bir Söz Yaz" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:49
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        Muş'ta "Sen de Filistin İçin Bir Söz Yaz" etkinliği düzenledi
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        Muş'ta "Sen de Filistin İçin Bir Söz Yaz" etkinliği yapıldı.

        Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yere serilen beyaz çarşaflara Gazze için duygularını yazdı.

        Filistin ile dayanışmayı göstermek için bir araya geldiklerini belirten Filistin İnisiyatifi Platformu Üyesi Özlem Yıldırım, bu zor günlerde Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak istediklerini söyledi.

        Çarşaflara Filistin için sözler yazdıklarını anlatan Yıldırım, "Çarşaflarımıza yazdığımız sözler, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmayacağımızın ve onların haklı mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğimizin ifadesi. Bu sembolik hareketle Filistin'deki kardeşlerimizin yalnız olmadığını, dünyanın dört bir yanından destek bulduklarını göstermeyi amaçladık. Etkinlik yoğun ilgi gördü." diye konuştu.

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