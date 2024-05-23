Köyün yakınlarına bırakılan sahipsiz köpekler yöre halkının korkulu rüyası oldu

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta son zamanlarda farklı yerlerden getirilerek merkeze bağlı Çöğürlü köyünün yakınlarına bırakılan sahipsiz köpekler, yöre halkının korkulu rüyası haline geldi.

Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 500 haneli köyde yaşayanlar, son zamanlarda sayıları gittikçe artan sahipsiz köpekler nedeniyle tedirginlik yaşamaya başladı.

Köylülerden 57 yaşındaki Sefer Kül, 3 Şubat'ta camiye giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu burnundan, dudağından ve bacağından yaralandı.

Bu olayın ardından tedirginlikleri artan köylüler, yeni saldırıların yaşanmaması için sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Çöğürlü Köyü Muhtarı Şahin Özmen, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin köyde büyük bir sorun oluşturduğunu söyledi. Köpeklerin sabah okula giden çocuklara saldırdığını bu nedenle ailelerin çocuklarına eşlik ettiğini belirten Özmen, şunları kaydetti: "Her zaman köyde yürüyüşe çıkıyorum. Çok fazla köpek var. Bunların toplanarak barınaklara götürülmesi lazım. Bu konuda çok rahatsızız ve şikayetçiyiz. Sabah ve akşam saatlerinde elimizde sopa olmadan bir yere gidemiyoruz. Köyde korkudan gezemiyoruz. Köpekler evlerin önüne gelerek yiyecek bir şeyler arıyor. Dolayısıyla insanlara saldırabiliyorlar. Mahallemizde yaşayan Sefer Kül'e köpekler saldırdı ve yaraladı. Yetkililerden bu konuya çare bulmalarını istiyoruz."

- "Köpeklerden dolayı tarlamıza gidemiyoruz" Çöğürlü Köyü Koruma, Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Canan Özmen de köydeki sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Ailelerin çok tedirgin olduğunu anlatan Özmen, "Aileler çocuklarını köpeklerin saldırısından korumak için okula götürüyor. Daha önce mahallemizdeki bir vatandaş köpek saldırısı sonucu yaralandı. Birkaç kez de köpekler öğrencilere saldırdı ancak aileleri yanlarında olduğu için sıkıntı yaşanmadı. Çok fazla köpek var. Bu köpekleri dışarıdan getirip buraya bırakıyorlar, çünkü daha önce bu kadar köpek yoktu. Bunlara çare bulunursa iyi olur. Köpeklerden dolayı tarlamıza gidemiyoruz. Yollarda, ağaçların altında köpekler var. Akşam oldu mu daha tedirgin oluyoruz. Yollarda hep köpekler dolaşıyor." diye konuştu.