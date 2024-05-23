Muş'ta solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Muş Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 3 günlük bebek için ambulans uçak talep edildi.

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